Мужчина повесился на детской площадке в Алматы

Полицейские нашли предсмертную записку.

В Алматы на детской площадке у речки Большая Алматинка повесился 55-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

21 мая в социальных сетях распространили информацию о том, что на речке Большая Алматинка, ставшей излюбленным местом прогулок для горожан, повесился мужчина. Никаких иных подробностей не сообщалось.

За официальными комментариями журналист Zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В ведомстве информацию подтвердили.

- Данный факт зарегистрирован 20 мая 2019 года в Бостандыкском районе Алматы. Мужчина, 1964 года рождения, покончил жизнь самоубийством. Имеется предсмертная записка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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