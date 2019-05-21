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Мамин провел совещание по вопросам внедрения 5G в Казахстане

Реализация проекта планируется в трех городах до конца 2019 года.

Фото : primeminister.kz21 мая 2019, 15:16

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам внедрения в Казахстане Сети связи "пятого поколения», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В ходе совещания обсуждено влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и интернета вещей (IoT).

Главе Правительства РК доложили, что увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и др.

По данным Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией, входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой Сети.

В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В целом, ожидается, что Сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

По итогам обсуждения премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать План мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.

В совещании приняли участие министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Жумагалиев, индустрии и инфраструктурного развития РК Скляр, председатель правления АО "Казахтелеком» Есекеев и другие.


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