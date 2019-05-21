В Абхазии проходят акции протеста, блокируют дороги

Протестующие подчеркнули, что оставляют за собой право перекрыть главную автомагистраль.

У здания парламента Абхазии продолжается акция протеста. Участвует около 200 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения в Сухуме. 21 мая митингующие заявили, что скоро протесты охватят всю страну, и призвали перекрывать дороги. Временно была заблокирована республиканская трасса.

Протестующие подчеркнули, что оставляют за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль, если их требования не будут удовлетворены. Они также призвали работников общественного транспорта начать забастовку.

Сейчас в столице рядом с митингующими дежурит полиция и спецназ. В городе уже не ходит общественный транспорт, в том числе маршрутки. При этом школы и больницы работают в обычном режиме, добавили в администрации.

Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании. Аслан Бжания представляет оппозицию. Восемнадцатого апреля его в тяжелом состоянии доставили в одну из клиник. Его соратники утверждают, что их лидера отравили; по их данным, в крови у Бжании обнаружили повышенное содержание ртути. В связи с этим оппозиция просила перенести выборы на осень, но получила отказ.

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