Акция протеста против результатов парламентских выборов началась в Грузии

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с митинга. Очевидцы утверждают, что возле парламента собралось несколько тысяч человек, они принесли флаги Грузии и Евросоюза.

На месте дежурят полицейские автомобили.

Также известно, что на площадь пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили, толпа скандировала ее имя.

Как пишет один из местных фотографов, президент объявила выборы "нелегитимными" – ожидается, что она может объявить о внеочередных выборах.

Georgian President Salome Zourabichvili speaking now. She had already declared the elections as 'illegitimate' - expectation is that she may call for snap elections pic.twitter.com/ElOFz9fSxq