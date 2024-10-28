Акция протеста против результатов парламентских выборов началась в Грузии

Главную улицу Тбилиси, проспект Руставели, перекрыли из-за акции протеста против результатов парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с митинга. Очевидцы утверждают, что возле парламента собралось несколько тысяч человек, они принесли флаги Грузии и Евросоюза.

На месте дежурят полицейские автомобили.

Также известно, что на площадь пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили, толпа скандировала ее имя.

Как пишет один из местных фотографов, президент объявила выборы "нелегитимными" – ожидается, что она может объявить о внеочередных выборах.

Georgian President Salome Zourabichvili speaking now. She had already declared the elections as 'illegitimate' - expectation is that she may call for snap elections pic.twitter.com/ElOFz9fSxq — Neil Hauer (@NeilPHauer) October 28, 2024

Оппозиция анонсировала акции протеста, после того как отказалась признавать результаты парламентских выборов. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" получает около 54% голосов. Оппозиция считает, что эти цифры стали следствием махинаций.

По информации издания Politico, 28 октября четыре парламентские оппозиционные группы договорились бойкотировать Национальное собрание, поскольку гражданское общество увидело попытки неправомерного влияния на результаты со стороны правящей партии "Грузинская мечта".

"Результаты выборов не отражают волю грузинского народа. Мы не дадим "Грузинской мечте" парламентскую легитимность", – заявил бывший премьер-министр и председатель оппозиционного блока "За Грузию" Георгий Гахария.

Между тем действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ сказал, что "Грузинской мечте" не интересно, будет ли оппозиция участвовать в работе парламента.

Отметим, что, согласно законодательству Грузии, для признания полномочий парламента нужно 76 депутатов. "Грузинская мечта", по итогам выборов, получает 89 мест.

Лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе подчеркнул, что акция носит мирный характер и на ней будет объявлен дальнейший план действий.

В то же время в Грузию прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он собирается встретиться с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе. Венгрия председательствует в ЕС, но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит Орбана – личная инициатива, а не официальная миссия от Евросоюза.

Citizens have begun gathering near the parliament building to protest the election results, blocking Rustaveli Avenue.



📸Katie Shoshiashvili pic.twitter.com/JRnIr0kT84 — Georgia Today (@GeorgiaToday_GT) October 28, 2024

Парламентские выборы стартовали в Грузии 26 октября. Кто победил и что будет дальше, читайте в материале Zakon.kz.