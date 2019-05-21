Токаев поддержал идею объявить 2020 год "Годом волонтеров"

Нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане - Президент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Костанай выступил на Форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая на Форуме, глава государства поддержал идею активной молодежи объявить следующий год "Годом Волонтеров".

- Я как Президент Республики Казахстан поддерживаю ваше предложение об объявлении "Года волонтеров", - сказал Президент.

Он отметил, что нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане.

- Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Госорганы взяли на повседневный контроль вопросы образования, профессиональной подготовки, трудоустройства, качественного досуга молодежи, - сказал Токаев.

Он поручил правительству и акимам поддержать конструктивные молодежные инициативы.

Президент привел примеры ценных инициатив волонтеров.

- В столице волонтеры организовали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Молодежь Актюбинской области запустили движение "150 добрых дел". Волонтеры Мангистауской области помогают пожилым людям, оказали социальную помощь 200 нуждающимся семьям, - отметил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!