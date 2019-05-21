Законодательно закрепить выборочный досмотр пассажиров метро предлагают полицейские

В целом, по их мнению, необходим отдельный законопроект регламентирующий работу метрополитена.

Разработать отдельный законопроект, как дополнительный рычаг повышения регулирования работы метро, предложил начальник Управления полиции на Метрополитене Тимур Осекбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как отметил спикер, метрополитен является одним из важнейших компонентов инфраструктуры современного мегаполиса, и решению вопроса его безопасности уделяется особое внимание в каждой стране. Метрополитен в Казахстане имеет почти десятилетнюю историю. Каждый год он перевозит свыше миллиона людей. Что касается действующих Правил пользования метрополитеном, то в них закреплены общие положения, согласно которым метрополитен является одним из основных видов городского пассажирского транспорта и относится к транспортным предприятиям, связанным с повышенной опасностью.

- Метрополитен имеет ряд функциональных особенностей, которые отличают его от всех других видов транспорта. Уверен, что необходим отдельный законопроект регламентирующий работу метрополитена. Плюсами от того, что внеуличный транспорт будет регулироваться законом и централизованно развиваться, очевидны: решение транспортных проблем, улучшение экологической ситуации, повышение транспортной доступности населения, развитие национальной промышленности (строительство инфраструктуры, производство подвижного состава), в том числе в инновационных направлениях (снижение шума, увеличение скорости движения, новые строительные технологии), а также совершенствование государственного и муниципального управления в транспортной сфере, - поделился своим мнением Тимур Осекбаев.

В целях обеспечения эффективности механизмов регулирования деятельности метрополитена законопроектом, также предлагается наделить соответствующими полномочиями органы государственной власти Республики Казахстан, субъекты Республики Казахстан, органы местного самоуправления.

- В закон также необходимо внести положение об антитеррористической защищенности метрополитена и нормы, касающиеся снижения аварийности. Также законодательно закрепить процедуру выборочного досмотра пассажиров метрополитена. Поиск незаконного оружия или взрывчатки на входе в подземку официально рассматривается, как антитеррористическая мера. Создание единого законодательства, регламентирующего работу метро в Казахстане – немаловажный вопрос, - заключил полковник Осекбаев.

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