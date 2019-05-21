За употребление наркотиков в общественных местах будут штрафовать

Декриминализация позволит высвободить необходимые силы и средства спецподразделений для решения более серьезных задач.

Декриминализация статьи 296 Уголовного Кодекса РК (немедицинское потребление наркотиков в общественных местах) поможет министерству внутренних дел бороться с наркопреступностью. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Нуртай Абильмажинов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для того, чтобы выполнить поручение президента Казахстана по реализации комплекса дополнительных мероприятий по противодействию наркопреступности с использованием потенциала IT, а также законодательному ужесточению уголовной ответственности в отношении сбытчиков, использующих для своих преступных целей интернет-ресурсы необходимо разгрузить оперативный состав.

- Весь оперативный состав наших подразделений будет ориентирован на выявление крупных наркосбытчиков, пресечение ОПГ и ликвидацию каналов поставки наркотиков в особенности синтетических видов на территорию страны. Осуществить такой подход нам позволит инициированный депутатами мажилиса законопроект, предусматривающий декриминализацию и перенос в административное законодательство 2-х составов уголовного проступка: ч.1.2 ст. 296 УК РК (немедицинское потребление наркотиков в общественных местах, незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без целей сбыта наркотиков в крупном размере), - сказал он.

К слову, крупный размер составляет 1 кг марихуаны и 1 гр героина. И, по мнению МВД, он не представляет значимой общественной опасности

- Но в тоже время декриминализация позволит высвободить необходимые силы и средства спецподразделений для решения более серьезных задач, - пояснил он.

Спикер обратился к общественности с призывом участвовать в процессе решения проблемы с наркоторговлей.

- Продавцы наркотиков это ни кто-то чужой, это наши соседи и знакомые. Здесь не должно быть ложного чувства корпоративности. Они несут смерть нашим детям, братьям, сестрам и должны держать ответ перед обществом, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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