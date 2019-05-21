Серик Жумангарин назначен членом коллегии ЕЭК

Он был освобожден от должности вице-министра национальной экономики в апреле 2019 года.

Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, об этом говорится на сайте министерства национальной экономики, передает Zakon.kz.

- Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2019 года Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан и включен в персональный состав коллегии Евразийской экономической комиссии, - говорится в сообщении.

Серик Жумангарин был освобожден от должности вице-министра национальной экономики в апреле 2019 года. До этого трудился на постах председателя антимонопольного ведомства, вице-министра регионального развития, возглавлял региональные подразделения антимонопольного комитета.

Жумангарин запомнился казахстанцам фразой в адрес журналистов "не бесить" его.

- Вы меня здесь про тарифы пришли спрашивать? Приходите ко мне официально. Я вам про тарифы все расскажу от и до. Жынымды келтірмеңізші, - сказал Жумангарин.

Впоследствии он принес извинения.

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