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Две развязки в Алматы будут перекрывать на ночь

Ограничения будут введены с 23 мая по 16 июня.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы21 мая 2019, 17:52

Движение на двух развязках Алматы будут перекрывать с 23 часов ночи до 6 утра, передает Zakon.kz.

- В связи с проведением среднего ремонта развязок на пересечении улиц Саина - Шаляпина и Саина - Жандосова с 23 мая по 16 июня текущего года, будет приостановлено движение транспорта в тоннелях улиц с 23:00 до 06:00 часов. Просим Вас заранее корректировать свой маршрут, - сообщила подрядная организация ТОО "Конфорс", отвечающая за ремонт данных развязок.


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