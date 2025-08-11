В Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта на развязке Жарокова – Аль-Фараби будут введены временные ограничения движения. Работы пройдут в два этапа в ночное время, сообщает Zakon.kz.
Специалисты предупреждают, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале AlmatyJoly:
- Первый этап. С 22:00 11 августа до 06:00 12 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Исиналиева до юго-восточного съезда транспортной развязки. Также будет перекрыт северо-восточный съезд развязки.
- Второй этап. С 22:00 12 августа до 06:00 13 августа движение будет перекрыто по северо-западному и юго-западному съездам транспортной развязки.
Жителей и гостей города как обычно просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что часть проспекта Жумабаева перекроют в Астане до 20 августа 2025 года.
