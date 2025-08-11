#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

В Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта на развязке Жарокова – Аль-Фараби будут введены временные ограничения движения. Работы пройдут в два этапа в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Специалисты предупреждают, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале AlmatyJoly:

  • Первый этап. С 22:00 11 августа до 06:00 12 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Исиналиева до юго-восточного съезда транспортной развязки. Также будет перекрыт северо-восточный съезд развязки.
  • Второй этап. С 22:00 12 августа до 06:00 13 августа движение будет перекрыто по северо-западному и юго-западному съездам транспортной развязки.

https://t.me/AlmatyJoly/1859

Жителей и гостей города как обычно просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что часть проспекта Жумабаева перекроют в Астане до 20 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Празднование 180-летия Абая завершилось в области Абай
Общество
15:33, Сегодня
Празднование 180-летия Абая завершилось в области Абай
В Астане град и грозы, в Алматы и Шымкенте – жара до +39°C: прогноз на 12-14 августа
Общество
15:30, Сегодня
В Астане град и грозы, в Алматы и Шымкенте – жара до +39°C: прогноз на 12-14 августа
Nazarbayev University получил аккредитацию QAA – знак глобального качества
Общество
15:02, Сегодня
Nazarbayev University получил аккредитацию QAA – знак глобального качества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: