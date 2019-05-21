В МВД рассказали, почему отложили смену формы полиции

Замглавы МВД прокомментировал все реформы, которые запланированы в системе полиции в ближайшие три года.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди рассказал о том, какие изменения уже осуществлены и какие планируется провести в системе правоохранительных органов страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что вопрос о смене формы для полицейских был перенесен, поскольку вызвал широкий общественный резонанс и недопонимание:

- Нас спрашивали: "Что, кроме формы, в полиции больше ничего не меняется?" Озвучу коротко девять направлений. В первую очередь, это оптимизация организационно штатной структуры: 106 подразделений упразднили, 1180 руководящих должностей упразднили, на 11 процентов сократили штатную численность и всех их поэтапно трудоустроили, - рассказал Калайчиди.

Кроме того, он напомнил о том, что было повышение зарплаты и укрепление системы соцзащиты для сотрудников на 16 миллиардов тенге.

- Получаем экономию за счет сокращения, плюс 20 млрд нам выделяет правительство - это нам позволяет дифференцированно поднять зарплату с 1 июля уже.

Патрульным полицейским повысили заработные платы: если раньше она составляла 107 тысяч тенге, то теперь это 150 тысяч. Плюс оплата за жилье – от 70 до 250 тысяч тенге, в зависимости от региона и состава семьи. Суммарно выходит 250-300 тысяч тенге.

- Третье - совершенствование системы подготовки кадров. Отказываемся от бакалавриата. достаточно юридических вузов. Из 12 учебных заведений мы оставили 5 лучших. Мы отказываемся от бакалавриата, не будем 4 года тратить на обучение молодежи. Есть у нас достаточно юридических вузов. 20 тысяч юристов ежегодно выпускаем. Будем брать оттуда людей и доучивать их по 3-6-месячным курсам. По наиболее сложным специальностям, это криминалисты, следователи и оперативники, - 6 месяцев, по остальным — 3 месяца, - объяснил замминистра.

Полицейских также освободили от не свойственных им функций, которые были переданы охранным организациям.

- Еще одно новшество – "новый формат полицейского". Да, там есть ребрендинг полицейской формы, есть новый формат взаимодействия с населением. Из всего этого почему-то в поле зрения журналистов почему-то попала именно форма, - сетует чиновник. - Наверное, потому что она наиболее зрелищна. Ее пытались показать, несколько видов. У населения, к сожалению, сложилось такое впечатление, что вся реформа свелась к смене формы. Поэтому именно этот элемент реформы мы перенесли на более поздний период.

- Реформа рассчитана на три года, 2019-2021 год. Вопрос формы будет решаться в 2021 году, это проблема не первой важности, - резюмировал Алексей Калайчиди.

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