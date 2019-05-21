Назарбаев принял министра труда и соцзащиты населения РК

Бердыбек Сапарбаев рассказал о деятельности Правительственной рабочей группы по разъяснению новых социальных мер.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял министра труда и социальной защиты населения Бердибека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Елбасы был проинформирован о деятельности Правительственной рабочей группы по разъяснению новых социальных мер «Әлеуметтік қамқорлық».

Первый Президент Казахстана отметил, что Сапарбаев обладает достаточным опытом и управленческими навыками для решения поставленных перед министерством задач.

- У вас большой опыт. Работали на важных участках. Руководили в трех областях. Показывали хорошую работу. Подняли показатели Актюбинской области по многим отраслям. Вы были назначены в министерство, так как была необходимость подтянуть этот фронт работы. Нужен был опытный человек. Необходимо решить все поставленные вопросы до конца во благо нашего народа, - отметил Елбасы.

Сапарбаев рассказал Нурсултану Назарбаеву о проводимой министерством работе по реализации новых социальных мер, направленных на повышение уровня жизни казахстанцев. В частности, министр представил информацию о порядке начисления адресной социальной помощи и предпринимаемых шагах по созданию новых рабочих мест.

Первый Президент Казахстана указал на необходимость обеспечения соответствующего контроля и систематизации процесса оказания помощи нуждающимся категориям населения.

- Сейчас социальные расходы составляют почти половину доходов государства. Важно систематизировать всю работу. Прежде всего, люди должны быть обеспечены рабочими местами. Конечно, есть те, кто ввиду объективных причин, не может работать. Им мы должны помогать, - сказал Елбасы.

Сапарбаев также доложил о работе по решению жилищных вопросов в регионах и поддержке лиц с особыми потребностями. Министр рассказал о принимаемых совместно с предпринимателями мерах в рамках реализации принципа социальной ответственности бизнеса.

Бердибек Сапарбаев остановился на вопросах миграции и поддержки многодетных семей и оралманов.

В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность проводимой министерством работы и отметил необходимость эффективного решения поставленных задач.

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