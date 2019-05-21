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Победитель конкурса "100 новых лиц Казахстана" представил Елбасы новую композицию

Музыкальное произведение будет посвящено истории становления и развития Независимого Казахстана.

Фото : Акорда21 мая 2019, 21:24

21 мая Елбасы принял молодого композитора Рахат-Би Абдысагина, передает Zakon.kz.

В ходе встречи талантливый композитор, один из победителей конкурса "100 новых лиц Казахстана" представил Нурсултану Назарбаеву свою новую оперу "Путь, освещенный солнцем".

Музыкальное произведение будет посвящено истории становления и развития Независимого Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пожелал Абдысагину творческих успехов и новых свершений.


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