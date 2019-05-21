Победитель конкурса "100 новых лиц Казахстана" представил Елбасы новую композицию
Музыкальное произведение будет посвящено истории становления и развития Независимого Казахстана.
Фото : Акорда21 мая 2019, 21:24
21 мая Елбасы принял молодого композитора Рахат-Би Абдысагина, передает Zakon.kz.
В ходе встречи талантливый композитор, один из победителей конкурса "100 новых лиц Казахстана" представил Нурсултану Назарбаеву свою новую оперу "Путь, освещенный солнцем".
Музыкальное произведение будет посвящено истории становления и развития Независимого Казахстана.
Нурсултан Назарбаев пожелал Абдысагину творческих успехов и новых свершений.
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