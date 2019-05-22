BMW и КамАЗ столкнулись в центре Алматы

По предварительным данным, пострадали два человека.

В ночь на среду, 22 мая, в Алматы произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина КамАЗ двигалась по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Он начал производить поворот налево на улицу Жибек Жолы. В этот момент произошло лобового столкновение с автомобилем BMW, который ехал на север. Водителя легковушки зажало в машине, пришлось прибегать к помощи спасателей, чтобы извлечь его из груды искореженного металла.

По предварительным данным, госпитализированы водитель BMW и его пассажир, оба в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика рассказал, что поворот начал совершать, когда для ехавших навстречу машин уже горел красный сигнал светофора. По его словам, BMW на высокой скорости вылетел из правого ряда на запрещающий сигнал светофора. За рулем и на пассажирском сиденье находились молодые люди.

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