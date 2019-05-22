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Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе.

Фото : 112.ua22 мая 2019, 06:46

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан, передает Lenta.ru.

Богдан отметил, что граждане страны должны принять участие в обсуждении процесса урегулирования отношений с Москвой.

- Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение, - сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина "не будет торговать территориями и людьми".

20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он подчеркнул, что готов на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу. По его словам, первым шагом в деле достижения мира должно стать возвращение всех украинских пленных.

Самопровозглашенные республики Донбасса ответили, что готовы на обмен пленными, но для начала ждут от Зеленского конкретных предложений.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО - так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го - ей на смену пришла ООС под командованием ВСУ.


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