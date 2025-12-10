#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.74
599.36
6.71
Мир

Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам

Трамп ждет от Зеленского решения по мирным переговорам, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 05:33 Фото: Telegram/Zelenskiy
Американская сторона дала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней для принятия окончательного решения по мирному соглашению, сообщает Zakon.kz.

Согласно соглашению, Киев должен будет отдать Москве Донбасс. Об этом передает Financial Times со ссылкой на информированного источника.

"Президент США Дональд Трамп надеется заключить мирную сделку к 25 декабря, когда в Америке будут отмечать Рождество", – отмечает издание.

Также из материала FT следует, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер требовали от Зеленского быстрого решения. Однако украинский президент не стал спешить с ответом, объяснив это необходимостью консультаций с европейскими союзниками.

Вместе с этим администрация Трампа пытается отдалить Зеленского от его европейских союзников, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Все из-за того, что США не знают, как иначе заставить Украину отказаться от Донбасса.

Также Трамп настаивает на проведении президентских выборов в Украине, а Зеленский заявил о готовности их проведения и своем участии в них.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трамп переговорил с Зеленским
23:02, 12 февраля 2025
Трамп переговорил с Зеленским
Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске
07:59, 16 августа 2025
Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом
02:30, 17 октября 2025
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: