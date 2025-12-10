Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам

Американская сторона дала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней для принятия окончательного решения по мирному соглашению, сообщает Zakon.kz.

Согласно соглашению, Киев должен будет отдать Москве Донбасс. Об этом передает Financial Times со ссылкой на информированного источника.

"Президент США Дональд Трамп надеется заключить мирную сделку к 25 декабря, когда в Америке будут отмечать Рождество", – отмечает издание.

Также из материала FT следует, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер требовали от Зеленского быстрого решения. Однако украинский президент не стал спешить с ответом, объяснив это необходимостью консультаций с европейскими союзниками.

Вместе с этим администрация Трампа пытается отдалить Зеленского от его европейских союзников, чтобы оказывать на него более эффективное давление. Все из-за того, что США не знают, как иначе заставить Украину отказаться от Донбасса.

Также Трамп настаивает на проведении президентских выборов в Украине, а Зеленский заявил о готовности их проведения и своем участии в них.