Лично поздравили GGG с победой, или как "Игра престолов" пересекалась с Казахстаном

Популярный сериал шел в течение восьми лет.

20 мая завершилась нашумевшая киносага "Игра престолов", которая вышла на экраны в апреле 2011 года. Vesti.kz вспоминают, как казахстанские спортсмены пересекались с фэнтези-сериалом, основанным на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина.

Связь Казахстана с "Игрой престолов" в основном исходит от экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. Так, в августе 2014 года казахстанец побывал на 66-й церемонии вручения главной телевизионной премии США Emmy Awards в Лос-Анжелесе, где встретился с актерами из сериала.

Отметим, что Головкин с 2012 по 2018 год проводил бои на телеканале HBO, который снимает и показывает "Игру престолов".

Геннадий Головкин и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

В марте 2015 года он побывал на премьере пятого сезона "Игры престолов". Она состоялась в Сан-Франциско, а на мероприятии вместе с Головкиным присутствовал самый известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

С Китом Харингтоном (Джон Сноу)

С Эмилией Кларк (Дейенерис Таргариен)

С Софи Тернер (Санса Старк)

С Дин-Чарльзом Чепменом (Томмен Баратеон)

С Николаем Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

В сентябре 2016 года звезды "Игры престолов" посетили поединок Головкина с британцем Келлом Бруком. А после боя лично поздравили GGG с победой, побывав в раздевалке казахстанского боксера. Поединок состоялся в Лондоне на арене О2.

Спустя несколько дней после поединка Головкин побывал на "афтепати" 68-й церемонии вручения престижнейших наград Emmy Awards. На вечеринке казахстанец встретился с Китом Харингтоном.

В декабре 2016 года промоутер Фирузы Шариповой Сергей Завилейский заявил о том, что казахстанскую боксершу рассмотрят на роль в "Игре престолов". Сама Шарипова в интервью порталу рассказала, что отказалась от съемок в "Игре престолов" из-за подготовки к титульному бою.

В октябре 2017 года Натали Эммануэль (Миссандея), Лиам Каннингем (Давос Сиворт), а также американский писатель, сценарист и телепродюсер, со-создатель и шоураннер "Игры престолов" Дэвид Бениофф посетили объединительный бой казахстанского боксера Жаната Жакиянова с британцем Райаном Барнеттом. Поединок состоялся в Белфасте и завершился победой Барнетта.

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