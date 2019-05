Лично поздравили GGG с победой, или как "Игра престолов" пересекалась с Казахстаном

20 мая завершилась нашумевшая киносага "Игра престолов", которая вышла на экраны в апреле 2011 года. Vesti.kz вспоминают, как казахстанские спортсмены пересекались с фэнтези-сериалом, основанным на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина.

Связь Казахстана с "Игрой престолов" в основном исходит от экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. Так, в августе 2014 года казахстанец побывал на 66-й церемонии вручения главной телевизионной премии США Emmy Awards в Лос-Анжелесе, где встретился с актерами из сериала.

Отметим, что Головкин с 2012 по 2018 год проводил бои на телеканале HBO, который снимает и показывает "Игру престолов".

Геннадий Головкин и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

В марте 2015 года он побывал на премьере пятого сезона "Игры престолов". Она состоялась в Сан-Франциско, а на мероприятии вместе с Головкиным присутствовал самый известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

С Китом Харингтоном (Джон Сноу)

С Эмилией Кларк (Дейенерис Таргариен)

С Софи Тернер (Санса Старк)

С Дин-Чарльзом Чепменом (Томмен Баратеон)

С Николаем Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

В сентябре 2016 года звезды "Игры престолов" посетили поединок Головкина с британцем Келлом Бруком. А после боя лично поздравили GGG с победой, побывав в раздевалке казахстанского боксера. Поединок состоялся в Лондоне на арене О2.

Спустя несколько дней после поединка Головкин побывал на "афтепати" 68-й церемонии вручения престижнейших наград Emmy Awards. На вечеринке казахстанец встретился с Китом Харингтоном.

@GGGBoxing congratulating Kit Harrington on the @GameOfThrones Emmy success at HBO Party pic.twitter.com/2aHWEG4MsW