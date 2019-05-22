В 2018 году родились порядка 400 тысяч детей

Из числа родившихся мальчики составили 51,6%.

В Республике Казахстан в 2018г. органами РАГС зарегистрировано 397799 родившихся, в том числе в городской местности – 235014 человек, в сельской – 162785 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Из числа родившихся мальчики составили 51,6%(205224), девочки - 48,4% (192575). Соотношение полов при рождении составило 107 мальчиков на 100 девочек. Число родившихся увеличилось на 11,6% (мальчиков - на 12%, девочек - на 11,1%), в том числе в городской местности - на 19,4%, в сельской - на 1,9%.

Общий коэффициент рождаемости в 2018г. составил 21,77 родившихся на 1000 человек (2008г. – 22,75), в городской местности – 22,16 (2008г. – 23,63), в сельской – 21,22 (2008г. –21,75).

Среди регионов Казахстана наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Мангистауской области (29,72 родившихся на 1000 человек населения), г.Нур-Султан (27,67) и в г.Шымкент (27,53). Наименее высокий уровень рождаемости сложился в Северо-Казахстанской (12,93), Костанайской (13,30) и Павлодарской (15,72) областях.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) - число детей рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) - в 2018г. по республике составил 2,84 и за 10 лет увеличился на 6,0%, в городской местности – соответственно 2,68 и 1,9%, в сельской – 3,09 и 10,8%.

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,07), Мангистауской (3,91) областях, а наиболее низкий уровень - в г.Алматы (1,76) и Костанайской области (1,77).

В 2018г. средний возраст матери при рождении составил 28,7 лет (2008г. – 28,1 лет), в городской местности – 29,0 лет (2008г.-27,8), а в сельской – 28,3 лет (2008г.-28,4).

В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень. В г. Алматы данный показатель составил 29,8 лет, а в г.Нур-Султан – 29,6 лет.

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