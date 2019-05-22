Чтобы обеспечить ребенка жильем, откладывать нужно начать с его поступления в школу

Рост числа детей и подростков ставит ребром жилищный вопрос.

Казахстан молодеет: дети и подростки составляют уже 30% населения. При этом остро стоит жилищный вопрос: четверть казахстанцев проживает на одной жилплощади впятером и более. Возможность обеспечить молодежь собственным жильем - детские депозиты, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию Finprom.kz, к началу года в стране было 5,49 млн детей и подростков в возрасте до 15 лет - на 2,9% больше, чем годом ранее, и сразу на 17,3% больше, чем пять лет назад. Это уже 29,9% от всего населения Казахстана, против 29,4% в 2018-м и 27,3% - в 2014 году.

Читайте также: В 2018 году родились порядка 400 тысяч детей

Сразу в 8 регионах страны из 17 доля детей и подростков от населения превышает 30%. Самые "молодые" регионы - Туркестанская и Мангистауская области. Здесь доля молодых людей в возрасте до 15 лет составила соответственно 39,6% и 36,6% от всего населения этих регионов.

Рост числа детей и подростков ставит ребром жилищный вопрос. Доступный вариант обеспечения молодых людей собственным жильем - своевременное открытие детского депозита.

Проблема собственного жилья для подрастающего поколения в Казахстане, к сожалению, все еще очень актуальна. К примеру, 25% казахстанцев к началу прошлого года проживали на одной площади впятером и более. Еще 19% домохозяйств состояли из 4 человек. Не делить жилплощадь ни с кем в то же время имели возможность лишь 12% казахстанцев.

При этом в 54,3% домохозяйств страны проживали несовершеннолетние дети, из них в 16% - трое, а еще в 9% - четверо и более малышей и подростков.

Семьи, желающие обеспечить ребенка жильем, могут начать откладывать, например, с момента поступления ребенка в школу. При ежемесячном взносе на детский депозит в размере 21 тыс. тг к моменту окончания школы (12 лет накоплений) родители смогут взять ипотеку по ставке 3,5% годовых, приобрести квартиру за 8 млн тг и выплачивать ежемесячно по кредиту не более 21 тысячи тенге.

Это вполне доступный вариант, с учетом того, что по итогам I квартала 2019 года среднемесячная заработная плата казахстанцев составляла 168,5 тыс. тг, при годовом росте сразу на 10,5% и реальном росте покупательской способности с учетом инфляции на 5,2%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!