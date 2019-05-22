Казмортрансфлот увеличит объемы перевозок в ПБР ТШО в 2019 году

Компания успешно транспортировала 28 модулей для Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл".

НМСК "Казмортрансфлот" участвует в Проекте будущего расширения ТШО в составе консорциума с компаниями Топаз и Blue Water, передает Zakon.kz.

КМТФ предоставляет специально построенные на румынской верфи Vard суда типа MSV – Barys, Berkut и Sunkar – для перевозки негабаритных модулей, из которых на Тенгизском месторождении будет возведен завод. Также задействованы построенные в голландском Damen буксиры КМТФ – Emba, Talas, Irgiz и арендованные специализированные баржи Аққу-1 и Лашын-2.

Первый рейс был совершен в апреле 2018 года. Итого за первый год работы флотом КМТФ перевезено 28 модулей весом более 25 тыс. тонн. При этом был транспортирован самый большой из них (почти 2 тыс. тонн).

- Когда по итогам 2018 года состоялось совещание всех участников Проекта будущего расширения, нашу компанию похвалили за качественную работу и привели в пример другим, более опытным компаниям. Для нас это было неожиданно и приятно, – поделился Генеральный директор ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" Марат Орманов.

Специальные многопрофильные суда уникальны тем, что при огромных размерах (113 м х 23 м) и большой грузоподъемности (до 5 тыс. тонн) способны работать на мелководье (осадка – 4 м). Кроме того, они маневренные, что важно при прохождении канала Прорва.

- Подобного опыта нет ни у одной компании в мире, проект интересен всем. Необходимо безопасно и вовремя транспортировать модули, учитывая особенности Каспия. И благодаря участию в ПБО ТШО мы станем еще более конкурентоспособной компанией, – отметил Марат Орманов.

В этом году КМТФ намерен увеличить объемы перевозки, закончив работы раньше намеченного.

К слову, MSV в дальнейшем могут быть использованы для перевозки автомобилей, контейнеров, а при дооборудовании – как суда снабжения.

Рашида Мухаметкалиева

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