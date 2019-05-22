США дали Турции две недели для принятия окончательного решения по С-400

Если Турция не откажется от российских зенитных комплексов, на нее будут наложены санкции.

Двухнедельный ультиматум поставили США Турции для принятия решения о закупе С-400, сообщает сообщает Rbc.ru.

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Анкара должна принять окончательное решение по сделке с С-400 к исходу первой недели июня. Вместо российских зенитных ракетных систем, Турция должна приобрести американские комплексы Patriot. Это — последнее предложение Госдепа турецкому руководству, и если оно не будет принято, Анакара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишится 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО.

- Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту... Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с реальными и очень негативными последствиями, если она совершит покупку C-400, — подтвердил позицию ведомства чиновник, сохранивший анонимность.

В конце 2017 года Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400. Сумма контракта — $2,5 млрд. Возможность закупки С-400 страной — членом НАТО вызвала резкую критику в Соединенных Штатах, считавших, что это ставит под угрозу возможность сотрудничества с Анкарой в военно-технической сфере.

Стоит отметить, что Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Однако первый F-35, который должен был быть передан Турции в июне 2018 года, пределы США так и не покинул. А 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35.

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