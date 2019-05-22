Нацбанк может переехать из Алматы в Нур-Султан

Согласно указу от 20 мая 2015 года поручено передислоцировать центральный аппарат Нацбанка из Алматы в столицу Казахстана к началу 2017 года.

Национальный банк может переехать из Алматы в Нур-Султан. Об этом в ходе заседания в мажилисе сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Такие планы есть, - сказал Досаев, отвечая на вопрос о планах Нацбанка переехать из Алматы в Нур-Султан.

В кулуарах мажилиса глава Нацбанка добавил, что с переездом столицы из Алматы в Нур-Султан вопрос передислокации поднимался.

- Мы имеем намерение, после принятия закона, утверждения. Потом у нас есть соответствующие планы. Если переезжать, то нужно переезжать правильно. Сегодня работа Нацбанком проводится, когда будем готовы, мы объявим. Но я подтвердил, что Нацбанк имеет намерения переехать в столицу. Я не собираюсь в долгой перспективе рассматривать, хочу сказать, что в ближайшем горизонте мы намерены это сделать, - объяснил Досаев.

Он отметил, что для переезда необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру для полноценной работы.

- Нацбанк должен иметь свой офис, но это займет время. Поэтому мы обсуждаем возможность переезда. Либо в существующее здание на временной основе, либо как положено на правах аренды, - сказал председатель Национального банка.

Ранее сообщалось, что согласно указу от 20 мая 2015 года поручено передислоцировать центральный аппарат Нацбанка из Алматы в столицу Казахстана к началу 2017 года.

Позже Кайрат Келимбетов сообщил, что Нацбанк пока не торопится переезжать из Алматы.

- Весь банковский ритейл, ритейл страховых компаний остается в существующих институтах, в существующем финансовом секторе, поскольку именно вокруг Алматы живут 2-3 млн человек, весь ритейл здесь, наши регуляторные подразделения, сам пока Нацбанк не торопится переезжать, - отмечал К.Келимбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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