Курс доллара подрос на 11 тиынов
В обменниках доллар покупают/продают по 379,1-380,5 тенге.
Фото : 360tv.ru22 мая 2019, 11:24
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,98 тенге за доллар (+0,11 тенге), объем торгов – 56,93 млн долларов (+140 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7058 тенге за юань (+0,0380 тенге), объем торгов – 5,25 млн юаней (+3 460 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 379,1-380,5 тенге, евро - 423,3-425,3 тенге, рос.рубля - 5,87-5,92 тенге.
В торгах принял участие 21 член KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970509-e5fad400ed6c99fa60f3621c75d25922
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...