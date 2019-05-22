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Курс доллара подрос на 11 тиынов

В обменниках доллар покупают/продают по 379,1-380,5 тенге.

Фото : 360tv.ru22 мая 2019, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,98 тенге за доллар (+0,11 тенге), объем торгов – 56,93 млн долларов (+140 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7058 тенге за юань (+0,0380 тенге), объем торгов – 5,25 млн юаней (+3 460 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 379,1-380,5 тенге, евро - 423,3-425,3 тенге, рос.рубля - 5,87-5,92 тенге.

В торгах принял участие 21 член KASE.


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