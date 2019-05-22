Где жителям столицы разрешили купаться

Купание разрешено на центральном городском пляже в районе отеля Редиссон, а также в зонах отдыха "Три пескаря" и "Куйген Жар".

Спасатели готовы к купальному сезону, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сотрудниками органов гражданской защиты проводится профилактическая работа, обследованы все имеющиеся на территории города 15 водоемов.

Санкционированными, то есть соответствующими для купания, признаны только три. Остальные опасны для жизни. Несанкционированными, по данным старшего офицера управления гражданской обороны ДЧС города Эльдора Раимбекова, являются канал Нура-Есиль, проток реки Есиль, а также притоки рек Акбулак и Сарыбулак. Фонтаны города также не предназначены для купания.

Купание разрешено на центральном городском пляже в районе отеля Редиссон, а также в зонах отдыха "Три пескаря" и "Куйген Жар".

- На несанкционированных участках мы устанавливаем запрещающие знаки, информационные стенды. По статистике, у нас гибель фиксируется именно в несанкционированных местах, – сказал Эльдор Раимбеков.

Чтобы минимизировать вероятность повторения трагедии, особенно с участием детей, спасатели во всех школах города перед каникулами проводят занятия и обучающие лекции.

- Нужно купаться только в санкционированных местах, не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов, не употреблять спиртные напитки во время активного отдыха возле водоемов, а также хочется попросить, чтобы наши рыбаки использовали спасательные жилеты, – резюмировал Раимбеков.

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