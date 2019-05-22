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Гражданина Узбекистана в Казахстане осудили на 11 лет за перевозку наркотиков

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, изъятым веществом является "Смола каннабиса" весом 78,0668 грамм и "Опиум" весом 58,3431 грамм.

Фото : pxhere.com22 мая 2019, 11:27

Наказание в виде 11 лет лишения свободы получил гражданин Узбекистана за перевозку наркотиков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по городу Шымкент.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июня 2018 года в 06.25 часов на таможенном посту "Жибек-жолы" в зале прохождения таможенного контроля физических лиц с применением служебно-розыскной собаки по подозрению в перемещении наркотических средств был задержан гражданин Республики Узбекистан Рахманов Камоладдин Фарходович 24.09.1976 года рождения.

При личном досмотре задержанного был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, изъятым веществом является "Смола каннабиса" весом 78,0668 грамм и "Опиум" весом 58,3431 грамм.

Приговором специализированного межрайонного суда по Туркестанской области Рахманов Камоладдин Фарходович был признан виновным в совершении "перевозки наркотического средства в особо крупном размере" и назначил наказание в виде “лишения свободы” сроком на 11 лет и 3 месяца.

В настоящее время изъятые наркотические вещества уничтожены.


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