Казахстанец пытался провезти из Стамбула 10 кг золота

Приговором суда Устаев Асхат был признан виновным в совершении "Экономической кантрабанды" и ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией 10 кг.

Департамент экономических расследований по городу Шымкент (далее ДЭР) сообщает, что в январе прошлого года в багаже пассажира Устаева Асхата, 1986 года рождения, являющегося гражданином РК, прибывшего из Стамбула в международный аэропорт Шымкент в ручной клади были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия, весом 10 кг. 728 грамм, общая стоимость которого составила 82 122 252 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по городу Шымкент.

Оперативная информация о том, что некий гражданин занимается незаконным ввозом золотых изделий из Турции к оперативным сотрудникам ДЭР поступила в конце 2017 года. Сообщение о возможной контрабанде было взято в разработку и спустя несколько дней злоумышленник был задержан.

Контрабандное золото выявлено оперативными сотрудниками ДЭР непосредственно на таможенном посту "Әуежай-Шымкент" .

По данному факту в отношении Устаева Асхата было начато досудебное расследование по статье 234 УК РК "Экономическая контрабанда".

В ходе следствия было установлено, что Устаев Асхат безнаказанно промышлял сбытом золота не только в Шымкенте, но и в такие города как Тараз, Алматы и Нур-Султан на протяжении последних нескольких лет.

Вина Устаева Асхата была полностью доказана и дело направлено в суд Абайского района города Шымкента.

Приговором суда Устаев Асхат был признан виновным в совершении "Экономической кантрабанды" и ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией 10 кг. 728 грамм кантрабандного золота на общую сумму 82 122 252 тенге в доход государства.

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