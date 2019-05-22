Как не получить отравление при покупке мороженого – советы медика

Прежде, чем купить и употребить лакомство в летний зной, покупателю следует учесть множество факторов.

Как избежать пищевого отравления при покупке мороженого рассказал руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Садвакас Байгабулов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДООЗ.

Летом мороженое является самым востребованным десертом, но для него необходимы особые условия хранения. Ведь основная его составляющая – молочные продукты, которые могут служить очень хорошей средой для размножения различных бактерий, способных вызвать пищевое отравление.

- В свое время были кафе-мороженое, где соблюдались все требования, мороженое подавалось к столу сразу после его приготовления. Сейчас мороженое продают на улице с мелких морозильных камер, охлаждаемых витрин, тележек и павильонов, где зачастую отсутствуют элементарные условия для соблюдения личной гигиены, так как они не подключены к водоснабжению и канализации. Где и в каких условиях была приготовлена смесь – неизвестно. Заливается она в аппараты прямо на улице, а их обработка зачастую не производится. Если купленное яблоко можно вымыть, то мороженое мы употребляем сразу в пищу, – отметил спикер.

Также он подчеркнул, что потребители должны знать, что эти объекты не проверяются Департаментом (только по жалобе) и ответственность за качество реализуемой продукции полностью несет предприниматель. И здесь необходимо обратить внимание, что в 2019 году штрафы за нарушение санитарных правил увеличились. Для физических лиц они составляют 30 МРП, а для субъектов малого, среднего, крупного предпринимательства от 230 до 1600 МРП.

- В 2018 году Департаментом по заявлениям проведены проверки 22 мест по реализации мягкого мороженого с отбором проб продукции на лабораторные исследования. По результатам экспертизы в 80% проб мороженого обнаруженные кишечные палочки, также выявлены нарушения: отсутствовали цеха по приготовлению мороженого, документы о безопасности продукции, медицинские книжки, дезинфицирующие средства, условия для обработки оборудования. Наложено штрафов на 328 000 тенге, – дополнил Садвакас Байгабулов.

Характерны особенности мороженого:

Сегодня ассортимент велик, но в целом мороженое делится по способу изготовления - мягкое и закаленное.

Мягкое мороженое производят с помощью фризера при температуре 4…-8°С и употребляется сразу после приготовления и не подлежит хранению.

Закаленное мороженое изготавливается на производстве путем глубокой заморозки в специальном оборудовании (-18°С и ниже), при этом температура должна сохраняться на этапах транспортировки, хранения и реализации.

Не стоит забывать, что при хранении мороженого в морозилке его пищевая ценность и вкусовые качества со временем меняются.

В процессе хранения мороженое очень легко впитывает посторонние запахи, в том числе запахи упаковочных материалов.

Отрицательная температура приводит к замедлению роста бактерий, но при оттаивании для микроорганизмов создается благоприятная среда для размножения.

Советы как избежать пищевого отравления или употребления мороженого:

- Признаки повторной заморозки - это потеря первоначальной формы, видны капли воды или кристаллов льда. Лучше воздержаться от его употребления, так как неизвестно как долго это мороженое находилось вне морозильной камеры.

- Вздутая упаковка мороженого свидетельствует о несоблюдении условий хранения, а именно о перепадах температуры.

- Мороженое при неправильном хранении приобретает нехарактерный привкус (кислый, соленый, металлический), глазурь покрывается белым налетом и имеет неоднородную консистенцию.

- При покупке мороженого в торговой сети обращайте внимание и на состояние камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов, плотно закрываться, температура в ней должна быть не выше -18°С.

- Сроки хранения мороженого зависит от множества факторов: от вида, технология изготовления, способа фасовки, типа упаковки, условий хранения и состава ингредиентов (от несколько часов до 1,5 месяца). Следует отметить, что на длительность хранения влияет также объем упаковки, чем больше фасовка мороженого, тем меньше сроки хранения и годности.

- Следует воздержаться от покупок мороженого в местах неустановленной торговли и "на развес" на улицах. Поинтересуйтесь о наличии у продавца медицинской книжки и документов, подтверждающих безопасность продукции.

- Важен внешний вид продавцов. Они должны быть в специальной форме и головном уборе, пользоваться одноразовыми перчатками.

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