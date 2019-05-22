Токаев считает необходимым повысить престиж профессии врача

Качественные медуслуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания.

22 мая на встрече с общественностью Актюбинской области Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах сфере медицины, передает Zakon.kz со ссылкой на Ақорда Баспасөз қызметі‏.

Глава государства отметил, что задачи повышения доступности и качества медицинской помощи невозможно реализовать, не решая проблемы повышения статуса и престижа врачебной профессии.

- Еще одна важная задача – расширение сети первичной медицинско-санитарной помощи в "шаговой доступности", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что качественные медицинские услуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания.

- Уже с 1 июня 2019 года будет повышена заработная плата до 30% отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе и медикам. В 2019-2021 годы на строительство 10 медицинских организаций в 7 регионах будет выделено около 120 миллиардов тенге, - добавил Президент.

Также он сказал, что качество подготовки врачей – важнейший приоритет и системы здравоохранения, и системы образования.

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