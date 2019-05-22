Президент РК поручил обеспечить работой людей с ограниченными возможностями

Токаев ознакомился с проектом Евразийской Группы "Народный контроль".

Благодаря поручению Касыма-Жомарта Токаева тысячи казахстанцев с ограниченными возможностями будут трудоустроены и осуществлять видеомониторинг для безопасности на улицах города по всей республике, передает Zakon.kz

В рамках визита в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил Актюбинский завод ферросплавов АО "ТНК "Казхром", где ознакомился с проектом Евразийской Группы "Народный контроль", в рамках которого лица с ограниченными возможностями участвуют в обеспечении соблюдения техники безопасности и охраны труда на промышленном предприятии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул социальную составляющую проекта и высоко оценил результаты его внедрения, а также поручил шире использовать данный опыт.

- Мы будем поддерживать данную инициативу, эта работа очень полезная и нужная, потому что производство связано с травматизмом. Проект имеет важное значение, он обеспечивает социальную вовлеченность работников. Я желаю вам благополучия и здоровья, - сказал глава государства.

Внедрение проекта "Народный контроль" позволит реализовать поручение Президента РК и позволит людям с ограниченными возможностями получить трудовые места.

В пилотном проекте участвует 16 операторов завода, имеющие инвалидность. Каждый оператор наблюдает за соблюдением всех норм техники безопасности на заводе с помощью 13 камер. Работают посменно – по 4 часа. Контроль осуществляется круглосуточно. Перед стартом проекта будущие операторы прошли обучение правилам промышленной безопасности и базовым навыкам компьютерной грамотности.

На общие технические расходы и оплату связи выделено до конца 2019 года 14,1 млн тенге.

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