Как обезопасить себя от мошенников-гипнотизеров. Советы практикующего менталиста

Люди делятся на тех, кто легко поддается гипнозу, и тех, на кого этот метод просто так не подействует.

Гипнолог, менталист, соведущий шоу российского Первого канала "Звезды под гипнозом" Иса Багиров рассказал на встрече с журналистами Алматы, как обезопасить себя от мошенников, применяющих техники гипноза, передает Zakon.kz.

Моменты уличного гипноза основаны на психосоматике с одной стороны, с другой - они направлены на обход критического восприятия человека. Как действуют такие люди? Они обитают в местах массового скопления людей. Наблюдают за всеми, анализируют ситуацию и наблюдают за людьми. Их основные жертвы – люди, которые ходят по улице одним и тем же маршрутом. У таких людей зашоренный взгляд, они привыкли к этому маршруту и ходят по улице интуитивно, в этот момент погружены в собственные мысли. Уличный гипнотизер никогда не подойдет к человеку, который анализирует происходящее вокруг, видит все вокруг и готов среагировать. Об этом рассказал Иса Багиров.

Выбрав жертву, уличные гипнотизеры просчитывают, как можно обойти критическое восприятие человека, то есть выдать информацию о которой он, по идее, знать никак не может. И если незнакомый человек, подойдя к вам на улице, точно назовет имя вашего ребенка или род занятий, то это шокирует "жертву". Для этого уличный гипнотизер подслушивает ваш разговор по телефону, где вы скажете, к примеру: "Забери Максима из школы", видит, как, в чем и с каким грузом вы ходите.

- Спустя время, получив знания, когда уличный гипнотизер в следующий раз увидит жертву, он идет в атаку. Например, подбегает к человеку, хватает за руку и говорит: "Максим умрет". У жертвы происходит разрыв шаблонов. Жертва понимает, что таким людям нельзя доверять, но в то же время закрадывается мысль, что это сигнал и не просто так к ней подошли именно сейчас, а вдруг реально все это. "Надо спасать" решает жертва, и ради "спасения" отдает последние деньги и имущество, - поведал Иса.

Противодействовать уличным гипнотезерам очень просто .

- Если к вам подойдет женщина, которая напоминает цыганку, или мужчина сомнительного вида вообще ничего не говорите, молча и резко разворачивайтесь и уходите. Не смотрите им в глаза, не позволяйте дотронуться до себя. Сложнее вычислить гипнотизера, если подошедший человек не выглядит как цыган или цыганка. Тогда защита сводится к нулю. И если вы понимаете, что незнакомый человек не ограничивается рядом простых вопросов, а выходит за рамки обычных тем, которые могут поднимать два незнакомца, необходимо резко прерывать это общение. Сделать что угодно. Если вы уже "улетели", вытворите что-нибудь, крикните, покажите вороний глаз, не важно, главное, разрушить его тактику, сделать то, что он не ожидает, - советует гипнолог.

На самом деле, люди делятся на тех, кто легко поддается гипнозу, и тех, на кого этот метод просто так не подействует.

-Есть определенные тесты на гипнабельность, которые помогают выявить, к какому типу относится человек. Они очень доступны. Классическому методу гипноза можно научиться за час. Есть разные способы, методики наведения транса. Какие-то методики более эффективны.Самые сильные методики основаны на эффекте неожиданности, чем и пользуются уличные гипнотизеры, о чем я говорил выше. Когда вы не знаете, что с вами будет проводиться работа, тогда в 80-90% случаев вы погрузитесь в состояние гипноза. Если вас предупредят, что сейчас будут вас гипнотизировать, разводить, скорее всего, ничего не будет. Но если человек встретит вас в нужное время, в нужном месте при подходящих для гипноза обстоятельствах, то его шансы возрастают, а ваши уменьшаются, - отметил Иса Багиров.

Самый простой способ проверки на гипнабельность – метод классического наведения транса. Те, кто гипнабельный, они реально попадают под власть менталиста.

- Те, кто не вошел в состояние гипноза во время этого теста, не должны расслабляться. Поскольку при использовании другой методики он может войти в состояние гипноза, особенно во время шокового наведения, разрыва шаблонного восприятия, перегрузке. Тому или иному способу поддаются все, но нужно этот способ подобрать индивидуально под человека. Элементарный способ, который использовали во времена Второй мировой войны фашисты. Представьте, вам не дадут спать 5 суток, у вас уже измененное состояние сознания, потом вам дадут уснуть минут на 10 и, разбудив, скажут: "Я – твоя мама". И вы будете ее видеть, потому что психологический иммунитет на нуле, вы не можете ничего противопоставить, - поведал российский гипнолог.

На самом деле гипноз применяется не только в корыстных целях. Гипнотерапия и все, что связанно с моментами измененного состояния сознания, очень актуально для проработки психотравм – страхов, фобий, обид, актов агрессии, чувства вины, угрызений совести, боли утраты. Если человек поддается гипнозу от природы. В терапии также применяется гипноз.

Есть разные виды гипноза. То, что делают непорядочные люди на улицах – это нечистоплотное использование техник и методик.

- Очень тонкая грань. То, что называется ментализмом, здесь нет эфемерных материй. Это то, что делали в разные времена специалисты. Если проанализируете работу Деррена Брауна, известного в этой области специалиста, израильского менталиста Лиора Сушарда, то, что показывал Вольф Мессинг, это исторически сложился жанр демонстрации ментальных экспериментов, основанных на психологии. Но данные системы также очень опасны, это имеет обратную сторону. Эти вещи могут быть использованы в обычной жизни, тонкая грань между получением информации и внушением. И человек будет до последнего думать, что это его мысль, хотя на самом деле ее вселил менталист. Можно внушить любовь, веру, такие эксперименты присутствуют, - рассказал Иса Багиров.

Характер, привычки человека формируются, исходя из полученного опыта, начиная с детского возраста. В человеке откладывается огромное количество программ как положительных, так и негативных. Академик Павлов называл это условным рефлексом. Люди живут и получают их. На уровне психосоматики человек не задумывается, почему делает тот или иной поступок – тянем руку в ответ, например, и так далее.

- Зная эти инструменты, подсознательные сигналы человека, изучая их, понимая, что человек испытывает, используя сигнал, на этом можно играть, причем по-серьезному. Но, к счастью, очень ограниченное количество людей полностью знает эти методики и еще меньше людей, кто может эти методики применять вот так масштабно, - заверил Иса.

Иными словами, уберечься от уличных гипнотизеров можно, если быть всегда на чеку, на все смотреть критически и не забывать, что доверять можно только самому себе, и то это не точно.

Альберт Ахметов

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