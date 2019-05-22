Казахстанцы могли пострадать в ДТП в Италии

Перевернулся автобус, среди пассажиров могут быть граждане РК.

22 мая в провинции Сиена в Италии перевернулся автобус, в котором находились иностранные туристы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ведомстве сообщили детали ДТП: один человек погиб, около 10 пассажиров получили различные ранения. Пострадавших доставили в местные больницы. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

- По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП есть наши соотечественники, — подчеркнули в МИД РК.

Казахстанский консул выехал из Рима в провинцию на место ДТП.

Более подробная информация будет предоставлена позднее, после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

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