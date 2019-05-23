Джордж Мартин объявил о премьере новой книги

"Ветра Зимы" - предпоследняя часть серии "Песнь Льда и Огня".

Писатель Джордж Мартин в своем блоге рассказал об ориентировочной дате выхода книги "Ветра зимы", предпоследней части серии "Песнь Льда и Огня".

По словам автора, он планирует завершить книгу к середине 2020 года, а летом 2020 приехать с произведением на премию "Хьюго" в Новой Зеландии, где будут награждать авторов, пишущих фэнтези и научную фантастику.

По книгам Джорджа Мартина сняли сериал "Игра престолов". Часть эпизодов выходила до того, как писатель закончил книгу.

Источник: "Бумага"

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