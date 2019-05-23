D съемках второго сезона сериала Warrior каскадеры казахстанской группы Nomad Stunts участвуют с марта 2019 года.

В Кейптауне, где проходят съемки второго сезона сериала Warrior, казахстанские каскадеры из группы Nomad Stunts встретились с дочерью Брюса Ли, передает Zakon.kz.

Шеннон – дочь Брюса Ли – легендарного мастера боевых искусства, актера и постановщика боевых сцен, посетила тренировочную базу в городе Кейптаун, Южная Африка, на которой каскадеры готовятся к съемкам экшен-сцен американского сериала Warrior ("Воин") для телеканала Cinemax/HBO.

На видео, которое каскадеры Nomad Stunts опубликовали в официальных аккаунтах в социальных сетях, Шеннон Эмери Ли передает привет казахстанцам.

Warrior создан по оригинальной идее Брюса Ли. Действия сериала разворачиваются в начале 19 века, главный герой – молодой китайский эмигрант, мастер боевых искусств, втянутый в бандитскую войну в Чайнатауне Сан-Франциско. Первый сезон сериала вышел в мировой прокат 5 апреля.

Шоураннер проекта – создатель фильма "Банши" Джонатан Троппер, режиссер – Джастин Лин ("Форсаж 5", "Форсаж 6", сериал "Настоящий детектив").

В пресс-службе каскадерской группы Nomad Stunts пояснили, что постановщиком трюков и файт-мастером на сериале Warrior выступает Бретт Чан – руководитель Международной группы постановщиков трюков Hitz International, в состав которой входит и руководитель группы Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов.

Напомним, в съемках второго сезона сериала Warrior каскадеры группы Nomad Stunts участвуют с марта 2019 года. Ранее они опубликовали фрагменты тренировок с бойцом UFC Майклом Биспингом, актерами Эндрю Коджи, Оливией Чен, Джейсоном Тобином, Дайян Доан и другими.

Альберт Ахметов

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