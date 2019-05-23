Актюбинец требует объявить в розыск бывшего директора китайской компании

Мужчина получил производственную травму.

Гражданин Казахстана Бауржан Юнусов подал жалобу в Актюбинский городской суд на бывшего гендиректора ТОО "Восток нефть и сервисное обслуживание" гражданина Китая Чжана Личуня по ст.152 УК РК "Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан". Об этом пишет Timeskz, передает Zakon.kz.

Мужчина считает, что иностранный руководитель нарушил трудовое законодательство Казахстана.

Буровыми работами Бауржан занимается с 1984 года. По словам Юнусова, в июне прошлого года в составе буровой бригады ТОО "Восток нефть и сервисное обслуживание" он работал инженером-технологом на месторождении "Кокжиде". От травмы позвоночника чудом не отказали ноги

20 июня во время переезда от одной скважины к другой автобус с буровой бригадой так тряхнуло на ухабе, что Бауржан сильно ударился позвоночником и почувствовал резкую боль в спине. Позже врачи установили, что в позвоночнике возникла трещина. С горем пополам на обезболивающих препаратах Юнусов вернулся в Актобе.

- Тут же обратился к врачам, они удивились, как я до сих пор хожу, - вспоминает мужчина. - Мне нужно срочно ложиться на операцию, иначе я могу потерять ноги. Мне поставили диагноз "компрессионный сгибательный перелом тел позвонков 2-3 степени без нарушения функции спинного мозга на фоне остеопороза". Операцию оплатило ТОО "Восток нефть и СО".

По травме провели расследование. Комиссионный акт о несчастном случае на производстве определил 100-процентную вину работодателя. Мужчине определили третью рабочую группу инвалидности.

- Со дня получения производственной травмы и до настоящего времени я нахожусь на больничном, врачи запретили мне физические нагрузки и обязали носить жёсткий корсет, - продолжает Бауржан.

После операции Бауржан Юнусов отправлял больничные листы в бухгалтерию. Их оплачивали, но недолго. В сентябре прошлого года генеральный директор предприятия Чжан Личунь уволил инженера-технолога.

- С этого дня выплаты по больничному прекратились, - констатирует Юнусов. - Все расходы на лечение мне пришлось нести самому. До пенсионного возраста мне осталось 5 лет. Устроиться на работу в такие годы - задача практически невыполнимая. К тому же, я единственный кормилец в семье.

Во время работы в ТОО "Восток нефть и СО" Бауржан Юнусов получал ежемесячную зарплату около 200 тысяч тенге. Сейчас бывший инженер живёт на страховые выплаты и пособие по инвалидности. На его иждивении находится 20-летняя дочь. Девушка ещё не работает, учится в вузе.

- При таких обстоятельствах ТОО "Восток нефть и СО" фактически оставило целую семью без средств к существованию, - считает Бауржан Юнусов. - Сколько продлится реабилитация, медики сказать не могут. В результате пережитого, я получил истощение нервной системы, врач-психолог поставил мне диагноз "астентно-субдепрессивный синдром".

Буровику с травмой позвоночника пришлось нанять адвоката и защищать свои права в суде. Суд отменил приказ об увольнении, но Юнусов до сих пор так и не приступил к работе. Инженер-технолог считает, что в пережитых им волнениях виноват бывший генеральный директор Чжан Личунь.

- Я возмущён тем, что иностранное руководство буровой компании не соблюдает законодательство Казахстана, - высказывается Бауржан Юнусов. - Я стал инвалидом на работе, любые права, которые положены мне по закону, приходится восстанавливать через суд. Будь то отпускные, зарплата или восстановление на работе. По решению суда меня приняли на работу после травмы, а потом опять уволили.

На судебный процесс от 20 мая гражданин Китая Чжан Личунь не пришёл. Оказалось, что его уже нет в Казахстане. Сейчас в ТОО "Восток нефть и СО" новый генеральный директор - Чжан Баоцзюнь.

- Я буду настаивать, чтобы Чжана Личуня объявил в розыск Интерпол. Пусть я ничего не добьюсь, но иностранцы, которые зарабатывают в нашей стране, начнут уважать законы и граждан Казахстана! - заключил Бауржан Юнусов.

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