XVI Евразийский Медиа Форум начал свою работу с авторских мастер-классов

Стартом насыщенной программы мероприятия стал информативный мастер-класс "Экологическая Журналистика".

22 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton стартовал XVI Евразийский Медиа Форум - международная коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60 стран и каждого континента мира.

Обширная программа XVI Евразийского Медиа Форума рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров

Первый день форума посвящен серии тематических мастер-классов от мировых медиа-экспертов ближнего и дальнего зарубежья. Проведение мастер-классов для журналистов состоялось при содействии Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust".

Стартом насыщенной программы мероприятия стал информативный мастер-класс "Экологическая Журналистика".

Он был подготовлен и проведен опытным педагогом и администратором, основателем образовательного новостного сервиса для молодежи "News-Decoder", в прошлом журналистом агентства "Рейтер" Нельсоном Грейвсом (Франция).

В ходе мастер-класса, Нельсон рассказал об актуальных экологических трендах, отметил важность позитивного мышления, и поделился полезными советами и источниками для репортажей по экологии.

Главный совет Нельсона – не забывать о человеческой стороне вопроса, когда дело доходит до репортажа.

- Самые сильные истории объединяют в себе сухие данные и человеческий подход. Это позволяет увидеть всю картину нашей реальности, - отметил спикер.

По его словам, необходимо найти человеческий пример и показать, как та или иная экологическая ситуация повлияла на конкретных людей.

Нельсон также упомянул, насколько важен объективный подход при подготовке репортажей. Он заметил, что различные участники событий могут иметь совершенно противоположные взгляды на экологические проблемы. Как считает спикер, политики и представители промышленных индустрий "ведут свое повествование, выгодное им самим", и необходимо сверяться с альтернативными источниками и мнениями для полной картины.

Спикер уделил большое внимание одному глобальному тренду – высокой вовлеченности молодежи в вопросы экологии по всему миру.

- Молодежь наиболее осведомлена о проблемах окружающей среды и вовлечена в поиск решений. Ведь изменение климата повлияет на молодое поколение больше всего, и они это осознают, - заявил Нельсон.

По его мнению, мир стоит на пороге глобальной экологической и политической трансформации, инициатором которой будут молодые поколения.

Следующим спикером выступил кинорежиссер, сценарист, и продюсер Сергей Бодров (Россия) с мастер-классом "Искусство продюсирования кино".

Во вступительной речи, Сергей отметил, что начал снимать кино именно в Казахстане.

- Казахстан мне очень помог, и я никогда об этом не забываю, - сказал кинематографист.

По мнению Сергея Бодрова заявил, что "продюсирование кино - это не искусство, а тяжелая, тяжёлая работа." Он рассказал о своем продюсерском опыте и поделился ключевыми наблюдениями, накопленными за период многолетней карьеры.

- При старой системе, в Советском Союзе, мы были на обеспечении государства. Мы не думали, откуда берутся деньги. Сейчас, чтобы снять большое кино, нужны деньги. Нужно найти партнеров, которые верят в твою идею, готовы поддержать тебя, и отправиться с тобой в это путешествие, - отметил Сергей.

- Как продюсер, ты должен уметь увлечь людей, которые пойдут за тобой. Без этого очень тяжело снять большую эпическую картину, - уверен режиссер режиссер фильмов "Кавказсский пленник", "Монгол" и "Кочевник", двукратный номинант на премию "Оскар".

Он также рассказал о своем опыте съемок за рубежом, особо отметив США и Китай.

- Американские студии – это хорошо отлаженная машина. Но в случае со студийными картинами, главная цель – заработать деньги, - констатировал Сергей.

Он также поделился своими прогнозами о мировой киноиндустрии, в частности обратив внимание на Китай, все больше набирающий обороты как один из крупнейших рынков для киноиндустрии.

- Вы не представляете, какие возможности у Китая. Сейчас эта страна занимает первое место в мире по количеству кинотеатров, и второе – по кассовым сборам. Первенство у Америки, но я думаю, это скоро изменится. Отрыв небольшой, - заявил спикер.

Сергей завершил свой мастер-класс напутствием.

- Я призываю молодых в Казахстане работать всем вместе, держаться одной командой, и стараться делать что-то хорошее, - сказал он.

Захра Расул (Индия), руководитель компании Contrast VR в составе телеканала "Аль-Джазира", соединила новейшие технологии и сторителлинг в своем мастер-классе "Создание виртуальных реальностей".

В рамках профессиональной деятельности занимается производством захватывающего видео на 360 градусов, виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR).

Захра продемонстрировала участникам форума, насколько впечатляющими могут быть репортажи с применением виртуальной реальности, продемонстрировав примеры своих работ и позволив нескольким слушателям испытать VR-гарнитуру. Однако, Захра также отметила, что не всем репортажам нужно применение виртуальной реальности.

- Используйте эти технологии, если история этого требует, - посоветовала спикер. -Действительно ли история станет лучше, живее, если она будет преподнесена в видео на 360 градусов?.



Помимо выбора истории, подходящей для данных технологий, Захра также подчеркнула, что такому репортажу необходимы и яркие персонажи.

- VR-истории лучше всего передаются от первого лица, - поделилась своим мнением Захра. - Есть ли у вас захватывающий персонаж, который станет проводником для зрителей?

Завершающим компонентом хорошего VR-репортажа автор мастер-класса обозначила действие.

- Необходимо захватывающее действие, за которым можно следовать и быть его частью, - утверждает Захра. - При отсутствии действия, вы можете снять обычный, статичный репортаж с обычной камерой, без видео на 360 градусов. Оно там не нужно.

Такой инновационный подход к сторителлингу меняет мир, считает Захра.

- Мы даем молодежи возможность рассказать свою историю своим голосом. А наше влияние – это вовлечение общества; обсуждения, возникающие вокруг поднятых нами тем.

Программа первой половины дня завершилась мастер-классом ""Быть или не быть фрилансером" от известного в Великобритании журналиста Дженни Климан.

На примере собственного опыта, Дженни раскрыла четыре главных вопроса фриланс-журналистики: как преподнести свою идею, как продать себя, как заработать на жизнь, и как себя обезопасить.

- Фриланс-журналистика – это интересный способ зарабатывания на жизнь, но материально вы на этом не разбогатеете. Опытом и эмоциями – да, - сразу отметила Дженни.

По ее словам, для того, чтобы быть успешным в данной сфере, необходима в первую очередь безусловная вера в самого себя. Главное, считает Дженни, это никогда не сдаваться и не бросать свои идеи.

- Сейчас, я работаю над идеями, которые когда-то отложила лет 5-7 назад, - рассказала Дженни. - Даже если вашу идею отвергли, ваши старания были не впустую. Ваши старания были впустую, если вы сдались.

Напомним, XVI Евразийский Медиа Форум проходит с 22 по 24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

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