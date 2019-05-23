Исторический рекорд: объемы производства в машиностроении превысили триллион тенге

Лидеры отрасли — Восточно-Казахстанская и Костанайская области, главные локомотивы автопрома страны.

Объем производства в отрасли машиностроения в стоимостном выражении за 2018 год составил более 1 триллиона тенге — на 17,5% больше, чем за 2017 год. Индекс промышленного производства к 2017 году составил 114,1%, передает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–апрель текущего года объем производства в машиностроении составил 359,4 млрд тенге — на 17,6% больше по сравнению с январём–апрелем 2018 года. Индекс промышленного производства к отчетному периоду прошлого года составил 119,8%.



Заметный рост объемов производства в машиностроении наблюдался в сферах выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов (на 58,9%, до 83,9 млрд тг) и производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 62,9%, до 23,2 млрд тг). Самый высокий индекс промышленного производства к отчетному периоду прошлого года зафиксирован в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов — 145,8%.

Значительно сократились объемы производства компьютеров, электронной и оптической продукции: на 39,1%, до 8,3 млрд тенге.



Более половины объемов производства в отрасли машиностроения приходится на 4 региона: Восточно-Казахстанскую, Костанайскую и Карагандинскую области и город Алматы.

Лидирует среди регионов РК Восточно-Казахстанская область с объемом производства в 63,5 млрд тенге, при росте за год на 33,8%. Второе место занимает Костанайская область: 50,3 млрд тг — в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Примечательно, что в ВКО и Костанайской области в сфере машиностроения преобладает производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов: 40,8 млрд и 38,3 млрд тенге соответственно. В ВКО работают такие крупнейшие заводы, как "АзияАвто", "СемАЗ" и Daewoo Bus, в Костанайской области — "СарыаркаАвтоПром".



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