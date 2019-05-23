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Казахстан снял запрет на ввоз из Кыргызстана картофеля, яблок и хурмы

Данное решение было принято по итогам переговоров.

Фото : agrarii.com23 мая 2019, 09:49

С 22 мая 2019 года Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК снял запрет на ввоз в Казахстан продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызской Республики. Об этом говорится на сайте правительства КР, передает Zakon.kz.

- Данное решение было принято по итогам подписанных 28 февраля 2019 года в городе Нур-Султан "Протокола по итогам встречи вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова и заместителя премьер-министра Республики Казахстан Женис Махмудулы Касымбека" и Дорожной карты по вопросам карантинного фитосанитарного контроля, - говорится в сообщении.

Как отмечается, делегация правительства Кыргызстана вылетела на переговоры в РК по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Временные карантинные фитосанитарные меры были введены казахстанской стороной 19 февраля 2019 года.


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