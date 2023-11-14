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Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области

Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
По итогам переговоров в Бишкеке принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу "Туйте" на реке Талас, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие поручения даны совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас.

Также министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в Казахстан.

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Казахстанская сторона предложили внести в этот перечень каналы "Акмолда", "Каратаки" и "Томентамга" с сооружениями на реке Куркуреусу, канал "Колос" на реке Шу и канал "Кож" с сооружениями на реке Талас.

"Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами" – сказал Нуржан Нуржигитов.

Следующее заседание совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас пройдет 14 декабря в Алматы.

Ранее на встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржан Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

Летом 2023 года в Жамбылской области сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана. 

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