Замакима столицы опубликовал личные номера телефонов руководителей коммунальных служб

Он отметил, что это сделано в продолжении политики информационной открытости и оперативного реагирования на обращения жителей.

Заместитель акима Нур-Султана Арман Турлубек опубликовал на своей странице в Facebook личные номера руководителей городских коммунальных служб столицы для оперативного реагирования на обращения жителей, сообщает Zakon.kz.

- Вы мне часто пишите что приходится обрывать телефоны справочных служб и просите подсказать к кому конкретно обратиться, если у вас отключили воду, свет или вовремя не убрали контейнерную площадку с мусором. А ведь все это наши жизнеобеспечивающие ресурсы, без которых не может обойтись современный городской житель. И если возникают вопросы в этой сфере, то они, как правило, не терпят отлагательств. Публикую номера с WhatsApp первых руководителей обслуживающих компаний города, – написал заместитель акима.

Арман Турлубек добавил, что конечно, в связи с плотным графиком работы у руководителей не всегда есть возможность отвечать на телефонные звонки, поэтому сообщения посредством WhatsApp отличная альтернатива.

- Пишите и задавайте вопросы по WhatsApp, дружите с ними в Facebook, следите за актуальной информацией на их официальных сайтах. Они открыты для общения! И не забудьте сохранить эту полезную информацию, вдруг пригодится, – посоветовал он.

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