Казахстанские военнослужащие заинтересовались опытом применения воздушных судов в Сирии

Развитию военной науки придается новый динамичный импульс.

В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялась XIII международная научная конференция, посвященная актуальным проблемам современной науки, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие приурочено к 45-летию образования кузницы авиационных специалистов. Выступая перед участниками конференции начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Алим Ибраев отметил, что сегодня развитию науки придали новый, динамичный импульс: организовываются конкурсы научных проектов и научно-технических программ в рамках грантового и программно-целевого финансирования, в конце календарного года проводится конкурс на лучшего научного работника в высших учебных заведениях.

В работе конференции приняло участие более 110 представителей высших военно-учебных заведений, как Казахстана, так и стран дальнего и ближнего зарубежья. Военный институт Сил воздушной обороны стал не только площадкой по обмену результатами научных исследований, но и полем для взаимного сотрудничества, объединив людей науки вокруг общего дела.

Программа конференции проходила в пяти секциях и затронула такие актуальные темы, как вопросы военной истории и тактики, современные информационные и коммуникационные технологии, физико-математические методы и модели создания новых технических устройств, эксплуатации вооружения и военной техники, совершенствования профессиональной подготовки специалистов.

Особый интерес вызвали у участников доклады "Опыт применения Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации в военной операции в Сирийской Арабской Республике", в котором авторы подчеркивают высокие показатели применения авиации в данном регионе, а также "Борьба с проявлениями терроризма – современное направление деятельности Республики Казахстан", в котором рассмотрены пути противостояния деструктивным элементам, пытающимся дестабилизировать обстановку в Казахстане.

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