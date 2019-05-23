Двух казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях

Проведение опросов о выборах в социальных сетях является нарушением выборного законодательства.

Генеральная прокуратура призывает казахстанцев не проводить опросы соцсетях по результатам выборов и не нарушать таким образом выборное законодательство, передает Zakon.kz.

- Генеральная прокуратура держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что проведение опросов о выборах в социальных сетях является нарушением и уже несколько человек привлекли за это к административной ответственности.

- 17 мая за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети "ВКонтакте" (часть 3 статьи 120 КоАП) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тенге) житель города Алматы. За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети Facebook, к административной ответственности привлечен житель Алматинской области, - сообщили в ведомстве.

В связи с чем Генпрокуратура снова призвала казахстанцев соблюдать законодательство в ходе избирательного процесса, а также напомнила, что согласно ст. 120 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за нарушение условий проведения опросов общественного мнения.

Гражданам рекомендуют не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях.

Выборы президента РК пройдут 9 июня. Предвыборная агитация началась 11 мая и продлится до 00.00 часов 8 июня. 8 июня - день тишины. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!