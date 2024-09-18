Казахстанцев оштрафовали за незаконные опросы о строительстве АЭС
Отмечается, что надзорным органом мегаполиса были выявлены факты проведения физическими и юридическими лицами опросов общественного мнения по строительству атомной электростанции (АЭС) без соблюдения требований выборного законодательства РК.
"В результате четыре правонарушителя привлечены к административной ответственности и подвергнуты взысканию в виде штрафа".Прокуратура Алматы
В прокуратуре города разъяснили, что порядок проведения опросов общественного мнения регламентирован Конституционными законами РК "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан".
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Напомним, в Казахстане республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года. О том, как должен проводиться опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, можете узнать здесь.
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