Ашикбаев: Казахстан живет во время деглобализации

Казахстан имеет огромный опыт поиска новых моделей развития.

На Евразийском медиафоруме одна из первых обсуждаемых тем стала "Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития". Замминистра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев рассказал о положении Казахстана в рамках глобализации, передает корреспондент Zakon.kz.

- Казахстан живет во время деглобализации, в особенности, в современной истории Казахстан это крупнейшее континентальное государство, отсутствие доступа к открытому морю - это естественное препятствие к тому, чтобы являться активной частью глобализации. Одновременно, наши великие соседи имеют выход к открытому морю: Китай и РФ. Другой факт, распад Советского союза создал большой вызов деглобализации для Казахстана, потому что мы потеряли почти все экономические связи, которые существовали. В результате, Казахстан имеет огромный опыт поиска новых моделей развития. Первый Президент Назарбаев - известный чемпион в области интеграции. Казахстан активно инвертировался в установлении связей с внешним сиром, не только инфраструктурно, но также известен опыт Казахстана введения английского языка третьим, что является необычным для этого региона, но такой шаг показывает амбиции быть частью глобального развития. И Евразийский медиафорум сам по себе отличный инструмент для того, чтобы справиться с негативными последствиями деглобализации в данной части света. В этом мы благодарим Даригу Назарбаеву, которая является принимающей стороной, - сказал Ержан Ашикбаев.

Также он высказал свое мнение о поведении инвесторов и бизнес-сообщества в период транзита власти в Казахстане.

- Предсказуемость - это гарантия, которую хотят видеть в бизнес-сообществе. Досрочные выборы были назначены для того, чтобы предоставить дополнительные гарантии предсказуемости для иностранных инвесторов. Я бы не стал сильно полагаться на религиозные настроения. Я бы говорил о эмоциональной стороне, мы видели во многих странах мира, что страх и недоверие усиливаются во многих сообществах, что приводит к протекционизму, изоляции. В Казахстане Назарбаев и Токаев подчеркивают важность доверия и построения доверия. Это важно для экономики, политики. Мы верим, что Казахстан - модель гармоничного развития, - заключил заместитель министра иностранных дел.

Евразийский медиафорум продлится до 24 мая. Участникам предстоит обсудить вопросы доверия потребителей, блогерах и других вызовах нового времени.

Асема Тунгушбаева

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