Пожарные учения прошли в Нур-Султане

Согласно сценарию учения, в результате поджога произошло возгорание в батутном центре, расположенном на втором этаже здания.

Пожарные учения прошли в одном из торгово-развлекательных центров в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации столичного департамента по ЧС, в ходе учений проведена отработка взаимодействия подразделений пожарной службы с обслуживающим персоналом объекта по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации людей.

Согласно сценарию учения, в результате поджога произошло возгорание в батутном центре, расположенном на втором этаже, имеется угроза распространения огня на смежные помещения. Обслуживающий персонал, обнаружив возгорание, сообщает в противопожарную службу и приступает к эвакуации людей из здания. На место вызова высылаются пожарные подразделения по повышенному номера вызова № 3.

В департамент по ЧС обратилось руководство ТРЦ с просьбой провести учения по отработке действия в случае возникновения пожара.

- Мы на эту просьбу откликнулись. Вы знаете, что в прошлом году в России был достаточно сложный пожар с множеством жертв. Была поставлена задача руководством страны провести проверки противопожарного состояния всех крупных торгово-развлекательных центров, - сказал глава Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

По его словам, в целом было привлечено 11 единиц пожарной техники из трех пожарных частей и 74 человека личного состава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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