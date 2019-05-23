Турция опровергла информацию о двухнедельном ультиматуме США по поставкам С-400

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

МИД Турции опроверг информацию распространенную телеканалом CNBC, где говорилось о том, что Вашингтон к концу первой недели июня требует аннулировать закупку российских С-400 и угрожает введением санкций, сообщает ТАСС.

- На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении, - сообщил Явуз Селим Кыран телеканалу A Haber в ходе своего визита в Вашингтон.

Также в ходе встречи с представителями турецких СМИ в американской столице замглавы МИД указал, что Анкара не согласна с применением санкций США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), поскольку договор с Москвой по поставкам С-400 был заключен еще до принятия этого закона.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. По информации издания, США требуют от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку российских зенитных комплексов С-400, а в противном случае грозят Анкаре негативными последствиями.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!