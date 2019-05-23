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Итоги форума казахстанско-российской молодежи подвели в Костанае

Форум собрал свыше 1000 молодых участников со всех регионов страны.

Фото : Zakon.kz23 мая 2019, 14:38

На специально организованном брифинге подвели итоги форума казахстанско-российской молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, что мероприятие посетил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Форум собрал свыше 1000 молодых участников со всех регионов Казахстана, а также 200 молодых людей из России.

- Мероприятие подобного масштаба проходило на территории области впервые и придало новый импульс и новые направления сотрудничества молодежи Казахстана и России, - отметил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Марат Журкабаев.- В течение двух дней на площадках форума проходили плодотворные дискуссии. Молодежные лидеры и волонтеры делились опытом и идеями в секции "Социальное и медицинское волонтерство как эффективный способ налаживания международного сотрудничества".

Стоит отметить, что на мероприятии были презентованы социально значимые проекты спикерами ОФ "Лига волонтеров", Всероссийской Общественной Молодежной Организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и многими другими.

В это же время представители экологического волонтерства совместно со студентами высших учебных заведений и министром информации и общественного развития Дауреном Абаевым приняли участие в "ECO-challengeQostanai" по очистке берега реки Тобол на территории Центрального пляжа.

Площадка "Поколение Z: Общие проблемы и совместные решения в волонтерстве" открыла второй день форума и выявила много новых идей по развитию этого направления среди детей и подростков, помощи волонтерами жителям сельских населенных пунктов в получении медицинских услуг, развития педагогических отрядов. Также во время мероприятия представители предприимчивой молодежи получили возможность презентовать свои startup-проекты.

По завершению форума представителями делегаций Казахстана и России были подписаны ряд меморандумов направленных на развитие сотрудничества в сфере волонтерства.


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