Кодекс этики госслужащих расширяет стандарты их поведения

Госслужащие должны способствовать укреплению единства народа Казахстана и межэтнического согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана.

До этого в Казахстане сложилась система служебной этики государственных служащих, состоящая из закона "О государственной службе", Кодекса чести государственных служащих и ведомственных правил служебной этики. Наличие ведомственных правил служебной этики в каждом государственном органе дублируют положения кодекса.

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции предложило новый подход, который заключается в создании системы управления служебной этикой путем разработки единого свода стандартов поведения государственных служащих.

Новый Этический кодекс расширяет стандарты поведения ситуативными обстоятельствами деятельности госслужащих, конкретизирует и систематизирует поведение госслужащих при возникновении конфликта интересов и взаимоотношении с окружающими. Таким образом, стандарты поведения поднимаются на новый качественный уровень, повышая ответственность государственных служащих.

Одним из механизмов эффективной практической поддержки Этического кодекса является должность уполномоченного по этике, к которым служащие и контактирующие с ними граждане могут обратиться за консультацией в случае потенциального конфликта интересов или других проблем этического характера.

Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.

Государственный служащий в трехдневный срок после поступления на государственную службу должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом документа.

Согласно кодексу госслужащие должны способствовать укреплению единства народа Казахстана и межэтнического согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана, быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность. Решения, принимаемые госслужащими, должны быть законными и справедливыми.

Госслужащий должен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных органов, а также повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные законами РК ограничения и запреты.

Государственный служащий, согласно кодексу, своими действиями и поведением не должен давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности. Разумеется, в этические принципы входит ряд ограничений: не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также не распространять сведения, не соответствующие действительности.

Кодекс гласит: "Неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время; на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг; не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность; соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.

Государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

Куликов Ж., руководитель отдела УГД Алатауского района

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!