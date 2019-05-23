В Нур-Султане и ряде областей ожидаются град и сильный ветер

В Восточно-Казахстанской области ночью 24 мая местами сохраняются заморозки 3 градуса.

В столице Казахстана и нескольких областях 24-25 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем 24 мая порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер 24 мая юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, на севере области порывы 30 м/с и более, 25 мая юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.



В Нур-Султане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, днем 25 мая временами 25 м/с, ожидаются гроза, град, шквал.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами ожидается гроза, град.



В Восточно-Казахстанской области ночью 24 мая местами сохраняются заморозки 3 градуса.

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