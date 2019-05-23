Почему Тимати нельзя потерять Назиму

Клип был анонсирован 22 мая.

Хип-хоп исполнитель Тимати и певица из Казахстана Назима выпустили совместный клип под названием "Нельзя", передает Zakon.kz.

Автором слов является Тимати, Мурашов П., ST. Один из лучших режиссеров Павел Худяков и его жена Корнелия Поляк сняли клип в Армении.

Стоит отметить, что за несколько часов после выхода в социальных сетях клип собрал более 100 тысяч просмотров. Комментаторы остались весьма довольны совместным творчеством артистов.

- Вау, это очень круто. Невероятно красивая картина, история отношений ???? Тимати и Nazima, прекрасный дуэт, начиная еще с песен. Очень красивая и душевная песня, которая затронет любого????????❤️ Крутая работа, ребята! - написали пользователи.

К удивлению слушателей, данный клип не напичкан рекламой.

- Все это время я ждала очередную рекламу. Или я что-то не поняла или ее не было? Это точно Black Star? - удивилась девушка.

Поклонники гадают, является ли роман Тимати с его подопечной лишь сюжетом клипа и хорошей работой режиссера или он вполне реален.

Жизнь Назимы Джанибековой перевернулась на 180 градусов после участия в шоу "Песни" в Москве. Девушка в одно мгновение стала одной из самых популярных певиц в СНГ и разом получила все то, о чем раньше только мечтала.

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