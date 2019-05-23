Почему Тимати нельзя потерять Назиму
Клип был анонсирован 22 мая.
Хип-хоп исполнитель Тимати и певица из Казахстана Назима выпустили совместный клип под названием "Нельзя", передает Zakon.kz.
Автором слов является Тимати, Мурашов П., ST. Один из лучших режиссеров Павел Худяков и его жена Корнелия Поляк сняли клип в Армении.
Стоит отметить, что за несколько часов после выхода в социальных сетях клип собрал более 100 тысяч просмотров. Комментаторы остались весьма довольны совместным творчеством артистов.
- Вау, это очень круто. Невероятно красивая картина, история отношений ????
Тимати и Nazima, прекрасный дуэт, начиная еще с песен. Очень красивая и душевная песня, которая затронет любого????????❤️ Крутая работа, ребята! - написали пользователи.
К удивлению слушателей, данный клип не напичкан рекламой.
- Все это время я ждала очередную рекламу. Или я что-то не поняла или ее не было? Это точно Black Star? - удивилась девушка.
Поклонники гадают, является ли роман Тимати с его подопечной лишь сюжетом клипа и хорошей работой режиссера или он вполне реален.
Жизнь Назимы Джанибековой перевернулась на 180 градусов после участия в шоу "Песни" в Москве. Девушка в одно мгновение стала одной из самых популярных певиц в СНГ и разом получила все то, о чем раньше только мечтала.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!