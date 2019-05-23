Новый подход к глобализации обсудили на Евразийском медиафоруме в Алматы

Глобализация все еще является необходимой в реалиях современного мира, и обратный процесс не является решением актуальных политических и экономических проблем.

23 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty состоялось открытие XVI Евразийского медиафорума, обширная программа которого рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров.

Церемония открытия началась с приветственного слова министра информации и общественного развития Даурена Абаева Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Текст приветствия главы государства зачитал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

- Евразийский Медиа форум возник на волне осмысления мировой геополитики, произошедшей после известных событий в сентябре 2001 года в Нью-Йорке. Из года в год на ЕАМФ обсуждаются самые острые злободневные вопросы международной и региональной повестки дня. Форум, который изначально собирал не более 200 человек, превратился в масштабное событие в жизни всего региона. Сегодня в его работе принимает участие 7500 известных представителей медиа-сообщества, в том числе 700 экспертов из более 60 стран мира. Такова история успеха данного мероприятия, - отметил он.

Даурен Абаев также рассказал о таких современных угрозах, как деструктивное влияние Интернета и социальных сетей на подрастающее поколение, проблеме информационной безопасности, а также иных вызоах цифровой эпохи. Они были обозначены как тренды, которые следует изучать журналистам.

На церемонии открытия также выступили Президент Армении Армен Саркисян и аким города Алматы Бауыржан Байбек, было озвучено приветственное слово от имени председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Армен Саркисян поблагодарил Даригу Назарбаеву и Нурсултана Назарбаева за создание Евразийского Медиа Форума, и отметил, как сильно изменилось понятие "медиа" за последние 20 лет. Аким города Алматы отметил соответствие тем форума современной международной повестке, в то время как Валентина Матвиенко уверена, что весомое и компетентное мнение экспертов ЕАМФ будет услышано далеко за пределами Евразийского региона.

Программа второго дня началась с панельной сессии на тему "Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития", где спикеры обсудили влияние глобализации на текущий мировой кризис и тренд деглобализации.

Большинство спикеров сошлись во мнении, что глобализация все еще является необходимой в реалиях современного мира, и обратный процесс не является решением актуальных политических и экономических проблем.

Член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая (Россия), в частности, отметила, что реальная глобализация начинает зарождаться только сейчас.

- Я не считаю, что у нас есть кризис глобализации, или идёт процесс деглобализации, потому что не верю, что когда-либо была реальная глобализация. Это была её ассиметричная слабая форма. Есть глобальные рынки, компании, медиа, но нет глобального государственного управления, - уверена Татьяна.

Президент Армении Армен Саркисян также обратил внимание, что глобализация все еще происходит, а экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предостерег о возможных опасностях деглобализации.

- Телефон – пример того, что мы не может остановить глобализацию без потерь. Каждая деталь производится в разных странах. Мы не сможем наслаждаться всеми прелестями современных технологий без глобализации, - отметил Томас.

Айван Роджерс, постоянный представитель Великобритании в ЕС (2013–2017), бывший главный советник премьер-министра по ЕС, Великобритания, упомянул ситуацию неравенства, созданную различными аспектами глобализации. Он привел в пример выход Великобритании из Европейского союза.

- Большинство людей проголосовало за Brexit, потому что они ощутили, что глобализация работает не на них, - сказал Айван.

Он также заявил, что решать проблемы глобализации необходимо на глобальном уровне. "Одна из проблем современного мира – неравное распределение капитала. Необходимо создать инструменты, которые будут справляться с этим, но они не могут быть только на национальном уровне", - утверждает Айван.

Президент Армении Армен Саркисян и заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев заявили о готовности Казахстана и Армении выступать в качестве международной площадки для обсуждения данной проблемы.

- Казахстан имеет опыт жизни в условиях деглобализации. Отсутствие доступа к морю – объективное препятствие для участия в мировых процессах. В то же время у наших великих соседей есть это преимущество. Казахстан работает с этим и ищет свои пути к глобализации, - отметил Ержан Ашикбаев.

Президент Армении также обратил внимание , что Армения может быть новым политическим и экономическим мировым центром. Он отметил, что у Армении близкие отношения с Россией.

- При этом Армения подписала соглашение с Европейским Союзом, и я не вижу противоречий. Армению можно использовать в качестве моста для выстраивания отношений, а не для разделения, - сказал господин Саркисян.

Спикеры согласились, что мир находится на пороге новой эры, и отметили положительные стороны данного процесса. "Я с оптимизмом отношусь к эффектам глобализации", - заверит Айван. По его мнению, именно глобализация спосбствует экономическому росту и искоренению бедности.

Напомним, XVI Евразийский Медиа Форум проходит с 22 по 24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

Генеральный партнер XVI Евразийского медиафорума - АО "Самрук-Қазына".

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